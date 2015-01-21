Турчинов назвал главную цель российских захватчиков и отправился в район боевых действий

Главная цель российских захватчиков заключается в уничтожении независимости и государственности Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на брифинге в Харькове, передает УНИАН.

"Независимо от сценариев, которые могут попытаться реализовать российские захватчики, их главная цель, безусловно, уничтожить независимость и государственность Украины. Речь идет о защите именно Украины", - подчеркнул он.

Отдельно Турчинов отметил, что действия украинских военных будут корректироваться с учетом усиливающейся опасности.

"Увеличивается и российский военный контингент в оккупированной зоне, идет концентрация военной техники и оружия. Есть над чем работать, есть с чем бороться. В то же время нет никакой паники", - подчеркнул он.

При этом на вопрос об актуальности мирных переговоров, Турчинов сказал: "Актуально сегодня защищать Украину!".

Как известно, сегодня, 21 января, секретарь СНБО планирует отправиться в зону боевых действий и проинспектировать ситуацию в районе донецкого аэропорта.

По словам самого Турчинова, цель его визита на Донбасс – качественная координация действий украинских военных.

"Очень напряженная ситуация, идут очень тяжелые бои. И в то же время украинские войска контролируют ситуацию. Как раз в аэропорт, в зону боевых действий вокруг аэропорта, я сейчас направляюсь, чтобы иметь возможность более детально разобраться", - заверил он.

Отдельно Турчинов подчеркнул, что направляется в зону боевых действий "с небольшой группой", чтобы "на месте оценить ситуацию и провести координацию действий как наших военных, так и представителей других воинских формирований, силовых структур".

Напомним, во время предыдущей поездки секретаря СНБО в зону боевых действий очевидцы рассказывали, что Турчинов находился на "реальном переднем крае", в зоне возможного поражения гранатометов боевиков.