В Кремле получили письмо Порошенко Путину: комментировать отказались

Ответ президента Украины Петра Порошенко, полученный Кремлем, на письмо российского лидера Владимира Путина с предложениями об урегулировании ситуации в Донбассе изучили в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом передает РИА "Новости".

"Получили и изучили", сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о реакции Москвы на послание Порошенко и содержащиеся в нем детали, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко направил в адрес российского президента Владимира Путина письмо, которое стало, фактически, ответом на предыдущее послание лидера РФ украинскому коллеге.