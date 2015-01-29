Ярош планирует создать "параллельный Генштаб": в армии мало адекватных генералов

Добровольцы и часть военных могут создать "параллельный Генштаб".

Об этом заявил лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "Громадському ТБ", пишет Украинская правда.

По его словам, в руководстве Генштаба Вооруженных сил мало адекватных руководителей, "процентов 10 генералов можно было бы отобрать из того "кодла", что там собралось".

Поэтому, по его словам, необходимо создать систему, при которой бы реальные боевые офицеры заменили неэффективных командиров в Генштабе.

"Я даже скажу больше. Если бы мы вдруг увидели, что эффективность управления войсками не повышается, мы бы создали некий "параллельный Генеральный штаб", который бы сотрудничал с тем Генштабом, но принимал свои решения, в качестве даже определенных рекомендаций", - заявил Ярош.

"И за этим Генштабом может стоять очень много воинских частей: и вооруженных сил, и добровольческих формирований", - пояснил он.

По его словам, эта работа уже идет.

"Мы уже начали это делать. Я думаю, что за некоторое время это будет реализовано", - считает Ярош.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярош после ранения подпевал по дороге в больницу и спрашивал, как ребята.

видео: Громадське Телебачення