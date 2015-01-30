Боевики активно обстреливают из артиллерии пригороды Мариуполя

Боевики активно обстреливают передовые позиции украинских войск и восточные пригороды Мариуполя.

Об этом сообщает нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В районе н.п.Мариуполь противник ведет активные обстрелы передовых позиций украинских войск (район н.п.Павлополь, Талаковка, Сартана, восточные пригороды Мариуполя).

Обстрелы ведутся в основном из ствольной артиллерии и минометов, реже включаются РСЗО. Боеприпасы для своей артиллерии террористы доставляют автотранспортом напрямую через границу с территории России. Параллельно за счет поставок из РФ создаются запасы боеприпасов в Новоазовске", - пишет эксперт.

Напомним, 29 января в штабе АТО отмечали, что боевики проводят передислокацию сил в направлении городов Дебальцево и Мариуполя, накапливают личный состав и технику в ряде населенных пунктов Новоазовского района.