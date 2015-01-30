Порошенко учредил медаль ”Защитнику Отечества”

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О медали "Защитнику Отечества".

Украз об этом опубликован на сайте Главы государства.

Медалью "Защитнику Отечества" награждаются ветераны войны, лица, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков, и другие граждане Украины за проявленное в защите государственных интересов личное мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины, подчеркивается в указе.

Этой медалью могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение медалью осуществляется указом президента, говорится в документе.

Награждение медалью "Защитнику Отечества" может быть проведено посмертно, распорядился Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко присвоил награды 154 силовикам, некоторым – посмертно.