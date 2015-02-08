Сегодня Порошенко, Меркель, Олланд и Путин по телефону обсудят урегулирование ситуации на Донбассе

В воскресенье должны состояться телефонные переговоры по украинскому кризису между лидерами Украины, России, Германии и Франции.

Об этом передает ВВС.

Договоренность о таких переговорах была достигнута в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Киев и Москву. В ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным они обсудили новые мирные инициативы, подробности которых пока не разглашаются, говорится в сообщении.

Франсуа Олланд сообщил только, что предложенный им с Меркель план предполагает создание буферной зоны шириной 50-70 километров вдоль линии, разделяющей украинские войска и сепаратистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народный республики".

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны подробности мирного плана Меркель-Олланда для Донбасса.