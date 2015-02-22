Янукович считает свое свержение ошибкой США и Евросоюза: опубликовано видео интервью

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его свержение было ошибкой США и ЕС.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу "НТВ".

"Я думаю, что была ошибка США в оценке той власти, которую я возглавлял. Потому что все, что произошло потом, после того, как я ушел из этой власти, — я не думаю, что это пошло на пользу Соединенным Штатам и Европе. Я не думаю, что им нужна была такая война, такие экономические потрясения, ведь они касаются не только Украины", сказал он.



По словам Януковича, когда он год назад решил покинуть Украину, его основной целью было не допустить кровопролития. И он никак не ожидал того, что случилось дальше.



По информации издания, Янукович пришел давать интервью в окружении охраны и двух своих сыновей.

Журналисты показали особняк со спортзалом и бассейном, в котором проходило интервью, и где предположительно проживает беглый экс-президент. При этом в особняке нет ни одной книги и фотографии, пишет издание.

Журналистам сообщили, что богатый особняк, в котором проходило интервью не принадлежит Януковичу, а "нейтральная территория".

Напомним, ранее Янукович заявил, что покинет территорию России и вернется в нашу страну, как только у него появится такая возможность.

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