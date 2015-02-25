Савченко суд: начинайте, до следующего могу не дожить

В Московском горсуде началось рассмотрение жалобы на продление ареста украинской летчице и нардепу Надежде Савченко, которая участвует в заседании по видеотрансляции.

Об этом пишет "Радио Свобода" в своем Twitter.

На суде по делу летчицы присутствуют представители посольств Германии, Евросоюза, Украины.

"Начинайте, потому что до следующего суда могу не дожить", – заявила нардеп сразу после начала суда.

#Савченко говорит: начинайте, потому что до следующего суда могу не дожить. — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 25 февраля 2015

Как сообщил в своем Twitter-аккаунте адвокат украинки Николай Полозов, у нее нет сил, она лежит.

"Лежит. У Надежды уже нет сил стоять, очень ослабла", пишет он.

Как известно, накануне в администрацию президента России было доставлено обращение к Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие к Савченко и изменить ей меру пресечения.

Напомним, что Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК.

13 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку и продолжает его до сих пор. 29 января ее перевели в медсанчасть.