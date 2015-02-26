На заседании 2 марта Рада позволит арест нескольких судей и депутатов - Луценко

На внеочередном заседании Верховной Рады 2 марта парламент даст согласие на арест некоторых судей и депутатов.

Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко в эфире "5 канала", передает Lb.ua.

"Я думаю, что мы придем в зал и первым делом рассмотрим представление Генеральной прокуратуры о разрешении ареста одиозных судей, а также, насколько я знаю, и некоторых народных депутатов", - сказал он.

Для вынесения такого решения, по словам Луценко, соответствующие проекты постановлений в Раде должны представить председатель Верховного Суда Ярослав Романюк и генеральный прокурор Виктор Шокин.

Напомним, ранее Шокин просил Раду дать согласие на задержание и арест трех судей Печерского райсуда Киева: Оксаны Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка.

5 февраля парламент дал согласие на задержание и арест судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева, судьи Малиновского райсуда Одессы Николая Болотина и судьи Центрального райсуда Николаева Андрея Рудяка.