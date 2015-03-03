В СБУ рассказали о приезде Табачника в Украину: через день отправился в Израиль

Начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что экс-министр образования Дмитрий Табачник покинул Украину через день после приезда.

Об этом он сообщил в эфире Телеканала новостей "24".

"Так случилось, что он приехал и сразу же другой стороной выехал из Украины в Беларусь, оттуда - в Москву, а оттуда - снова в Израиль", - отметил чиновник.

По его словам, розыскных мероприятий в отношении Табачника не было, поскольку он не находится в розыске. Также Вовк заверил, что прилет экс-министра контролировался.

"У нас есть несколько уголовных производств, в которых исследуются обстоятельства деятельности Министерства науки, которое возглавлял в свое время Дмитрий Табачник", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в отношении Дмитрия Табачника расследуется ряд уголовных дел по факту хищения и растраты государственных средств.