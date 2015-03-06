"Перемирие" от боевиков: бьют из всего — от автоматов до "Градов"

В течение последних суток боевики и российские войска на Донбассе продолжали грубо нарушать условия мирных договоренностей, используя для обстрелов позиций украинских войск практически весь спектр имеющихся вооружений – от стрелкового до ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, наиболее активно обстрелы велись на Донецком и Приморском (Мариупольском) направлениях, на участке северо-западнее н.п.Авдеевка, в районе н.п. Счастье, на участке от н.п.Светлодарск до н.п.Попасная.

Практически по всей линии разграничения со стороны российско-террористических войск фиксируется лишь некоторое уменьшение количества артиллерии, отводимой в тыл согласно Минским договоренностям.

Тяжелая бронетехника, в частности, танки, из которых также ведутся обстрелы позиций украинских войск, остаются на месте и от линии разграничения не отводятся, добавил координатор "Информсопротивления".

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