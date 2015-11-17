Ответка под Мариуполем: силы АТО ударили по боевикам из автоматов

В понедельник, 16 ноября, вечером и ночью боевики пять обстреляли позиции ВСУ в Широкино под Мариуполем. Зафиксировано применение "запрещенных" минометов.

Об этом со ссылкой на спикера сектора "М" Александра Киндсфатера сообщает интернет-издание 0629.com.ua.

По его слова, 16 ноября с 20:00 начались обстрелы позиций украинских силовиков в Широкино. До полуночи зафиксировано пять обстрелов с применением стрелкового оружия, подствольных и автоматических гранатометов. Дважды применялись минометы калибром 82 мм, которые по уверению главарей ДНР отведены от линии разграничения.

В четырех случаях подразделения ВСУ отвечали огнем из стрелкового оружия. Пострадавших среди личного состава нет. Киндсфатер также подчеркнул, что обстрелы начинаются после отъезда наблюдателей ОБСЕ. Полеты беспилотники боевиков ДНР над сектором "М" не фиксировались.

Вчора після заходу сонця російсько-терористичні війська обстріляли позиції морської піхоти під Широкіно 82мм мінометами.... Posted by Олександр Рудоманов on 17 листопад 2015 р.

Напомним, после того как боевики перебросили под Мариуполь 600 "штыков", в бандах ДНР активно распространяется информация о возможном возобновлении с 1 декабря боевых действий на приморском направлении, с целью захвата города.