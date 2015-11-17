На адвокатов Корбана давят — защитник

На адвокатов Геннадия Корбана давят, заставляя их отойти от дела, возбужденного в отношении лидера УКРОПа.

Об этом на брифинге во вторник заявил один из защитников политика Андрей Богдан, сообщает УНИАН.

"Сейчас правоохранительные органы оказывают давление на нас, адвокатов Геннадия Корбана. У нас есть информация, что на допросах от людей требуют определенные показания в отношении нас, нам передают угрозы относительно возбуждения уголовных дел против нас и пожелания правоохранительных органов, чтобы мы отошли от этого дела и не принимали в нем такого активного участия", — сказал Богдан.

Защитник также сообщил о том, что мессенджеры, которыми он пользуется, были "вскрыты" и теперь прослушиваются. "Мне приходят сообщения, что кто-то получил пароль доступа к моим мессенджерам", — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что угрозы в отношении возбуждения уголовных дел в адрес адвокатов являются безосновательными, ведь они не совершали никаких незаконных действий и не собираются этого делать. "Я хочу обратиться к руководству Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и подчеркнуть, что это давление не имеет смысла. Защита будет работать так же эффективно", — сказал он.

Кроме того, адвокат Оксана Томчук напомнила, что продолжается давление на суд. "Судей, которые рассматривают это апелляционное производство (относительно домашнего ареста Корбана – Ред.), вчера в очередной раз вызвали в Администрацию Президента — в 16.25. В целом, все эти факты свидетельствуют о маниакальном желании держать господина Корбана за решеткой, но оно не имеет ничего общего с этим уголовным делом. Это является политическим преследованием в чистом виде", — сказала правозащитница Томчук.