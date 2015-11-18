Бизнесмен о Путине: бандит, скрывающийся под маской главы государства

Президент РФ Владимир Путин показал себя бандитом, потребовав от ФСБ найти и уничтожить организаторов взрыва российского авиалайнера А321 в небе Египта.

Об этом российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Путин снова продемонстрировал себя бандитом. Как в 90-е. Как и потом, в 2000-х, "мочить в сортире". Как и потом, с грузинскими "фашистами" и украинскими "фашистами". Он публично "поручил" российским спецслужбам "найти и уничтожить ответственных" в теракте с А-321 над Египтом. И выделил на это неизвестно откуда взявшиеся 50 миллионов долларов. "Реальные пацаны платят реальные бабки", — пишет бизнесмен.

"Таких вознаграждений мир ещё не знал. А здесь чек, выписанный ФСБ. И приказ "уничтожить". Вате нравится, ведь Путин опять крут. Заплатит дофига своих денег за то, чтобы нашли и не церемонились!", — подчеркивает финансист

"Всё это звучит и выглядит дико. Наверное, дико не только для меня. "Мочить в сортире" теперь распространяется на весь мир, — напомнил Рабинович. — Думаю, что это дико и для ИКАО, и для EADS, и для правительств многих стран. Особенно, когда "глава государства" публично призывает к внесудебной расправе над кем-то, возможно и вне территории России. Особенно, когда это дурно пахнет принципом "концы в воду".

"Путин является президентом по должности и юристом по образованию? Да что вы?! — иронизирует критик главы российского государства. — Он ведь обыкновенный бандит, скрывающийся под маской главы государства".

По его мнению, Франции и США не стоит заигрывать с Путиным в целях "совместной борьбы" с терроризмом: "Хотя на рейсе МН17 над Донбассом не было ни одного французского или американского гражданина, половина всех пассажиров была из стран ЕС. Военный преступник и международный террорист Владимир Путин является первопричиной гибели этого самолёта. После этого террористического акта он и его преступная клика пытались заметать следы, вплоть до выковыривания начинки ракеты из тел лётчиков, вплоть до растаскивания фрагментов фюзеляжа с дырками от начинки (часть была просто закопана). Через год по указанию Путина РФ наложила вето в Совбезе ООН, пытаясь лишить семьи погибших возможности правосудия. И с этим преступником, представляющим террористическое государство, Франция и США думают бороться против терроризма? С этим бандитом они садятся за один стол переговоров?"

"Правительствам стран, ИКАО и EADS необходимо предпринять меры, чтобы российские спецслужбы не смогли выполнить преступный приказ Путина. Ответственные за гибель А321 над Египтом должны быть найдены, задержаны и преданы суду, основанному на следствии, проведённому по всем стандартам ИКАО. Путину есть, что скрывать. Нельзя дать ему спрятать концы в воду, даже за его 50 миллионов долларов", — резюмировал Слава Рабинович.

Напомним, после того как Путин не почтил память жертв крушения российского авиалайнера A321, разбившегося в Египте, и не прибыл в Санкт-Петербург, чтобы разделить горе с семьями и близкими погибших, бизнесмен назвал его гэбэшное чмо с пустыми рыбьими глазами.

фото: kremlin.ru