Порошенко попросил Европу не отменять санкции против России до возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером подчеркнул важность сохранения солидарности и единства Европейского Союза в вопросе санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

Об этом сообщил Порошенко в своем Twitter.

"Отметил важность единства ЕС относительно санкций России до восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", — написал Порошенко.

У телефонній розмові з @JunckerEUнаголосив на важливості єдності ЄС щодо санкцій РФ до відновлення тер. цілісності України, включно з Кримом — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2015

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, также Порошенко проинформировал президента Еврокомиссии о развитии ситуации на Донбассе.

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с ростом количества провокаций со стороны боевиков и призвали к неукоснительному выполнению Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии приветствовал принятие ряда законов в сфере борьбы с коррупцией и противодействия дискриминации и выразил надежду на положительную оценку прогресса Украины на пути к безвизовому режиму с ЕС.

Стороны также обсудили углубление экономической интеграции между Украиной и ЕС, в частности в контексте вступления в действие с 1 января 2016 зоны свободной торговли.

Президент Еврокомиссии заверил, что для ЕС украинский вопрос неизменно остается одним из приоритетных.

Напомним, во время саммита "Большой двадцатки" (G20) лидеры пяти западных стран договорились продлить санкции против России на шесть месяцев (до июля 2016-го).