В РФ против сестры Савченко возбудили уголовное дело

В отношении сестры незаконно удерживаемой в российской тюрьме украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Веры в РФ возбудили уголовное дело.

Дело было возбуждено за оскорбление федерального судьи Верховного суда Чеченской республики РФ по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter.

Адвокат разместил фотокопию поручения Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Чеченской республике начальнику отдела организации дознания УФССП по Ростовской области о производстве отдельных следственных действий.

"В отношении Веры Савченко возбуждено уголовное дело в России", — сообщил Фейгин.

В частности, в поручении говориться, что Вера Савченко "систематически нарушала установленный порядок судебного заседания путем высказывания несанкционированных реплик с места, за что председательствующим судьей неоднократно предупреждалась о недопустимости нарушения регламента судебного заседания".

Также утверждается, что сестра Савченко проигнорировала замечания судьи по этому поводу, после чего судья обратился к судебным приставам с просьбой удалить ее из зала судебного заседания.

"Савченко В.В., во время ее удаления из зала судебного заседания... произнесла в адрес председательствующего судьи Исмаилова В.Д. фразу: "Не судья, а чмо", — сказано в поручении.

В поручении отмечается, что в случае прибытия Веры Савченко в Ростов-на-Дону ее необходимо допросить.

Напомним, ранее адвокаты Савченко рассказали о показаниях главаря ЛНР в суде.

Фото: joinfo.ua, @mark_feygin.