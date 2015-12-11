Нардеп назвала ударом по стране провокации и расшатывание коалиции

Расшатывание парламентской коалиции определенными политическими силами — это удар по всему парламента и, самое главное, — удар по государственности страны.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, комментируя провокацию и столкновения, устроенные депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Олегом Барной.

"Это необдуманный, примитивный, тупой шаг, который может привести к очень сложным перевыборов, которые будут стоить государству и реванша" Оппоблоку ", и различных радикально-популистских сил. Поэтому следующий состав Верховной Рады будет гораздо хуже нынешней", — подчеркнула она.

Сюмар отметила, что ситуацией, которая сегодня произошла в стенах парламента, "с удовольствием воспользуются и российские пропагандистские телеканалы, и пророссийские силы в Украине".

"Это торжество наших врагов. Это очень позорная ситуация, которая, к сожалению, будет иметь последствия. И так ситуация была очень шаткой. Теперь коалиция в очередной раз оказалась перед очень серьезной угрозой", — подчеркнула Сюмар.

Кроме того, по мнению заместителя председателя фракции "Народный фронт", после сегодняшних событий противники Арсения Яценюка получат абсолютно противоположную ожидаемой реакцию.

"Информационная кампания, которая ведется против него в последние дни, чрезвычайно грязная. Это показывает, насколько много сил, насколько много олигархов с деньгами заинтересованы в том, чтобы он ушел", — отметила парламентарий.

Она также сообщила, что после сегодняшнего инцидента в сессионном зале Комитет Верховной Рады по вопросам регламента собрался на внеочередное заседание, на котором, как она ожидает, будет вынесен дисциплинарное решение в отношении народного депутата Барны.

"Это может быть отстранение от пленарных заседаний на время, например, на пять суток. Думаю, что это решение будет поддержано в зале", — резюмировала Сюмар.