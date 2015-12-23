Суд арестовал счета Арбузова в Литве

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины, Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова.

Об этом на брифинге сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко, передает 5 канал.

По его словам, во время досудебного расследования ГПУ установила, что на территории Литвы в банковских учреждениях открыты счета предприятий, к которым имеет непосредственное отношение чиновник Януковича Сергей Арбузов.

"В рамках досудебного следствия мы обратились в Печерский районный суд, ведь часть 5 статьи 191 предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества. И именно для того, чтобы сохранить эти средства, которые могут быть конфискованы в случае доказательства вины Арбузова в суде, Печерский районный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовал соответствующие счета ", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что начата процедура заочного осуждения шести бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента Украины Виктора Януковича и Сергея Арбузова.