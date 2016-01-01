Российский политолог объяснил, почему Путин проиграл в Украине

В течение последнего года политика России в отношении Украины была достаточно стабильной.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Новое время".

"Она (политика РФ — ред.) исходила из того, что Путин понял, какое серьезное поражение он потерпел, и что его планы о создании "Новороссии" и отторжении юго-восточных областей от Украины провалились.

Тем не менее, от своей первоначальной цели — любыми средствами сорвать возможность развития Украины по европейскому сценарию, дабы пример успеха украинцев на этом пути не стал заразительным для российского общества — российский президент не отказался.

Весь прошедший год он добивался именно этого, причем с помощью собственной интерпретации Минских соглашений, которая нацелена на вталкивание ДНР/ЛНР, как раковой опухоли, в политическое поле Украины; чтобы разного рода мотороллы и гиви заседали в Верховной Раде, чтобы нарастала нестабильность и недовольство, чтобы заставить Украину всё это безобразие финансировать.

Пока Украина достаточно успешно сопротивляется подобным попыткам и замыслы Путина не слишком успешно воплощаются, поэтому продолжается вялотекущая борьба вокруг интерпретации Минских соглашений.

Но, несмотря на все перестрелки и вспышки боевых действий в Донбассе, на серьезную эскалацию Путин не пойдет. Он прекрасно понимает, что после этого последует усиление санкций Запада против России, а Барак Обама больше не сможет сопротивляться идее продажи Украине летального оружия.

Путин истощил ресурсы. Он авантюрист, и действует как игрок в некоем внешнеполитическом казино, постоянно поднимая ставки. Да, в Украине он проиграл, но у него есть и более важная задача — поддерживать свою власть, параллельно показывая по телевизору картинку о замечательных военных победах — и это всё в условиях рушащейся экономики. Если в Украину Путин полез, чтобы блокировать её внешнеполитический европейский курс, то для сирийской кампании никаких других разумных объяснений, кроме демонстрации военных успехов России, нет.

По моему глубокому убеждению, попытка зажечь российское общественное мнение какими-то героическими победами в Сирии провалилась. Отношение российской общественности к ближневосточным авантюрам Кремля достаточно скептическое, пропаганда взлетающих ракет и сирийских побед не зацепила российское общество. Тем временем, разрушающаяся экономика становится всё более актуальным пунктом российской повестки дня.

В целом, насколько мне представляется, Путин встречает новый год в состоянии растерянности и непонимания, что же делать дальше", — считает Пионтковский.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Россия стоит на пороге революции из-за Крыма и Донбасса.