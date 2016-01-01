У Порошенко рассказали о боях в ключевых точках на линии соприкосновения: карта зоны АТО

За прошедшие сутки на Донбассе в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В крайние сутки 2015 года обстановка на фронте оставалась неизменной — боевые действия низкой интенсивности в ключевых точках на линии соприкосновения. В то же время, следует заметить, что враг несколько активизировался после 23 часов 31 декабря. Напоминаем, что противник использует московское время, следовательно тогда боевики уже "отпраздновали". Но даже в эту праздничную ночь наши солдаты всегда на боевом посту, у оккупантов нет никаких шансов.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины в Счастье и Золотом. Оба обстрелы были неприцельны и продолжались несколько минут.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге, у Троицкого и Луганского, противник применил стрелковое оружие. Огонь велся с южного направления.

В районе Горловки был зафиксирован лишь 1 обстрел оккупантов — у Новгородского работали вражеские снайперы.

Эпицентром противостояния вчера был район донецкого аэропорта по всему фронту от Авдеевки до Песок.

При этом дважды противник применил тяжелое вооружение — 82-мм и 120-мм минометы соответственно. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, враг использовал ЗУ-23-2 и снайперов. Больше всего обстрелов было в Песках.

На Мариупольском направлении вчера было совершенно спокойно. В небе на высоте около 1000 м здесь были зафиксированы 2 полета вражеских БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь боевики 15 раз открывали огонь на Донбассе.