В штабе АТО рассказали, где на Донбассе "распоясались" снайперы боевиков

В субботу, 2 января, в зоне АТО на Донбассе с полуночи и до 18 часов вечера боевики около 15 раз нарушали "режим тишины", стреляя в сторону силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что снайперы террористов чрезвычайно активно пытались поразить украинских бойцов возле Песков и Новгородского.

"Там же, а также в районе Троицкого и южнее Авдеевки, кремлевские наемники били в сторону позиций сил АТО из стрелкового оружия", — отметили силовики.

По их данным, под Опытным, кроме стрелкового оружия, злоумышленники несколько раз применяли гранатометы. "Из крупнокалиберного пулемета после обеда противник вел беспорядочный огонь возле Троицкого", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.