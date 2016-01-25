"Перемирие" от боевиков: враг 29 раз обстрелял наши позиции из разных видов оружия

Ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе остается напряженной. Несмотря на договоренности об урегулировании конфликта, противник продолжает обстрел наших позиций из разных видов оружия. Всего в течение прошлых суток пророссийские наемники 29 раз обстреливали позиции сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по опорному пункту близ Марьинки враг вел прицельный огонь из гранатомета, стрелкового оружия и применил зенитную установку.

В районе Донецкого аэропорта пророссийские боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты в Опытном и Песках.

Позиции украинских войск неподалеку от Новгородского обстреливал вражеский снайпер.

Неспокойно было и возле Авдеевки, где оккупанты из автоматического гранатомета и стрелкового оружия вели огонь по нашим укреплениям.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшее количество вражеских обстрелов приходится на Донецкое направление и район аэропорта.