"Відродження" требует отчета министра экономики в парламенте

Украина прожила 2015 год в условиях отсутствия эффективной экономической, налоговой и бюджетной стратегии и последствия такой бездеятельности правительства пока очевидны — обвал экономики и девальвация национальной валюты.

Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель фракции "Партия "Відродження" Виктор Бондарь.

"В прошлом году Украина прошла зону "экономической турбулентности" исключительно благодаря запасу терпения у людей и ресурсам времен Советского Союза. В 2015-м правительство набрало кредитов на 500 млрд гривен, а ответа на вопрос, куда они ушли, как их потратили, на какие проекты — нет! Непонятно, какой будет кредитная политика в 2016-м. Сколько правительство планирует привлечь кредитов на проекты, или это будет проедание средств, или это будет реальная поддержка производства и инфраструктурных проектов ?!", — заявил Бондарь.

Поэтому фракция "Партия "Відродження" требует заслушивания в парламенте министра экономики с отчетом по экономической политике, которую будет осуществлять его ведомство в 2016 году, заявил нардеп.

"Мы также хотим услышать от министра ответа на вопрос, какой будет экономическая политика в 2016 году, как будут решаться валютные вопросы, проблемы импортеров и экспортеров, какой будет экономическая поддержка промышленности в Украине, налоговая и бюджетная политика? В прошлом году мы приняли госбюджет, в котором перебросили финансирование образования и культуры на местные бюджеты, но каким образом они это все будут финансировать? За полгода местные органы власти просто провалят эти задачи. Разве это экономическая политика?", — заявил Бондарь.

Народный депутат напомнил, что еще в ноябре 2015 года фракция "Партия "Відродження" зарегистрировала в парламенте проект постановления об увольнении министра экономики и торговли Украины. Поэтому пока депутаты будут настаивать на срочном вызове министра в парламенте и кадровых решениях по результатам его отчета.