Разборки в логове: у Авакова рассказали, как Захарченко и Плотницкий друг друга "заказали"

Главарей террористических ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого отстранят от "постов" уже в марте-апреле.

Об этом написал советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в Facebook.

"В марте-апреле Захар и Плотя лишатся своей власти. Открытым остается вопрос, каким образом они будут устранены. То есть, добровольная отставка и возможность сбежать в РФ с награбленным, или физическая ликвидация российскими спецслужбами. Впрочем, не исключено, что могут произойти и покушения, заказные друг на друга. Это вопрос времени", — говорится в сообщении.

Он отметил, что решение о замене "главарей русских террористов Донбасса" в Кремле уже принято. Сейчас идут торги за кандидатуры преемников. Среди них и бывшие представители режима Януковича.

"Продолжаются интриги в логове главарей российских террористических банд "л-днр". Между ними продолжается война на уничтожение. Захарченко и Плотницкий, заказав убийство друг друга, обложили себя охраной, которой позавидует даже президент Зимбабве. Сейчас, каждый из них продолжает убеждать Путина в своей значимости, при этом сливая другого. Бывший барыга курятиной Захарченко, активно компрометирует недавнего инспектора областного управления по делам потребителей Плотницкого, и наоборот", — сообщает Шкиряк.

Тривають інтриги в кублі ватажків російських терористичних банд "л-днр". Між ними продовжується війна на знищення. Захар... Опубліковано Зоряном Шкиряком 30 січня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе главари боевиков делят сферы влияния с кураторами из России.