Луценко объяснил, почему БПП готова продолжать работать с Яценюком

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что его политсила готова продолжать работать с нынешним премьер-министром Арсением Яценюком с целью сохранения политической стабильности в Украине

Об этом он заявил в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", сообщает пресс-служба БПП.

Также Луценко не исключил проведения консультаций фракций коалиции с премьер-министром за закрытыми дверями.

"Я уверен, что если Арсений Яценюк сможет договориться о новой команде профессионалов, которых будут поддерживать фракции коалиции, то мы получим новое правительство во главе с Яценюком и эффективное большинство, которое будет принимать необходимые законы. Если начнутся битвы партийных амбиций или ультиматумы персональных вопросов, ничего не получится", — говорит Луценко.

Однако, в случае формирования нового состава Кабмина, фракция БПП готова предложить нового министра транспорта и других кандидатов на министерские должности.

По его словам, БПП готова согласиться на более профессиональных кандидатов от других фракций.

По словам Луценко, проблема нынешнего Кабмина в том, что он "правительство одиночек, умных, грамотных и профессиональных, однако не состоявшихся как коллектив".

"Необходимо создать такой коллектив единомышленников, который будет заниматься конкретными реформами", - подчеркнул Луценко.

Новое переформатирование Кабмина может означать перевыборы Верховной Рады и, по меньшей мере, четыре месяца "безответственной болтовни девятого вала популизма и заблокированный парламент".

"Мы потратим миллиард государственных средств, потеряем четыре месяца политического времени для того, чтобы провести в парламент таких депутатов. Необходимо оставить политическую стабильность для привлечения инвестиций и развития украинской экономики. Ради этого мы готовы работать с Арсением Яценюком, лишь бы он хотел работать с нами", — подчеркнул Луценко.

"В первую очередь необходимо говорить о корректировке коалиционного соглашения и программы действий правительства. Она должна, наконец, показать календарный график шагов, а соответственно — мы получим возможность контролировать выполнение программы правительством", — подчеркнул Луценко.

Политик отметил, что работа правительства должна быть переформатирована под помощь фермерам и среднему классу, которые должны дать "новую экономику взамен утраченной ее советской части сырьевого характера".

Председатель фракции БПП отметил, что министры в прошлом году немало сделали для финансовой стабилизации, децентрализации, но "сейчас нам нужно уточнить курс возрождения экономики".

"Именно в этом контексте мы готовы предложить нового министра транспорта, других кандидатов на министерские должности, но готовы согласиться и с более профессиональными кандидатами от других фракций коалиции. Речь идет не о партийном интересе, речь идет о существовании Кабинета министров как коллегиального органа реформ", — отметил Луценко.

По его словам, проблемой нынешнего правительства является тот факт, что он является правительством одиночек, умных, грамотных, профессиональных, но Кабмин не состоялся как коллектив.

"Необходимо сделать такой коллектив единомышленников, который будет заниматься конкретными реформами", — уверен Луценко.

Говоря о запланированном на 16 февраля отчете правительства, председатель фракции БПП отметил, что неделя перед отчетом в парламенте будет посвящена тесному общению премьер-министра с фракциями коалиции. Также министры должны, по его словам, отчитаться в профильных комитетах. Кроме того, за 15 дней до отчета правительства народные депутаты должны получить информационные материалы о деятельности правительства за прошлый год.

Напомним, ранее Луценко заявил, что дальнейшее пребывание Яценюка на своем посту будет зависеть от отчета правительства в парламенте.

Ранее лидер фракции "Самопоміч" Олег Березюк заявил о необходимости принятия Верховной Радой Украины решения об отставке правительства.