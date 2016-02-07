Ситуация на Донбассе остается напряженной: горячее всего было под Донецком

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Враг 47 раз открывал огонь по нашим позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Минувшие сутки начались с обстрела оккупантами украинских укреплений неподалеку Красногоровки из минометов калибра 82 и 120 мм.

Как всегда неспокойно было под Донецком. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли наши опорные пункты в Авдеевке, Марьинке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка.

Вблизи временно оккупированной Горловки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским укреплениях в Троицком, а в районе Новгородского применил гранатометы и БМП.

Украинские опорные пункты в Зайцево и Майорске в очередной раз подверглись минометному обстрелу.

Ранее в штабе отмечали, что в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза обстреляли позиций украинских силовиков, что является рекордным количеством атак.

Видео: Військове телебачення України