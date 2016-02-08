Эксперт о лишении Захарченко и Плотницкого власти: снять невозможно, только ликвидация

Недавно появилась информация об объединении ДНР и ЛНР. Дескать, Россия стремится централизовать власть на оккупированных территориях, чтобы лучше контролировать ОПГ и финансовые потоки.

Кроме того, объединение псевдореспублик россиянам представят большую победу во время экономического кризиса. По факту, все заявления лидеров боевиков об объединении двух "республик" носят сугубо декларативный характер. Это инструмент информационной войны против Украины. К сожалению, наши СМИ распространяют эти заявления. Да, самопровозглашенные "республики" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках т.н. "межпарламентских проектов". Не более того.

В последнее время много говорят, что установлены единые экономические законы в ДНР и ЛНР. Но, по сути, эти "республики" работают по законам Украины. Просто перевели украинские законы на русский язык.

Слухи об объединении — это контрпропаганда боевиков. Сейчас продолжается противостояние двух верхушек во главе с Захарченко и Плотницким, которые защищают свои чисто финансовые интересы.

Между "республиками" идет торговая война и война спецслужб. Плотницкий выступал с инициативой о закрытии рынков ЛНР для товаров из ДНР. Речь идет о табачных изделиях фабрики "Хамадей" и водочной фабрики "Олимп", которые находятся под контролем Захарченко. Плотницкий защищает свои интересы, имея в ЛНР свои водочные заводы и свое контрафактное производство табачной продукции. Также была попытка вывести из подчинения Донецка Луганскую дирекцию железной дороги. Плотницкий хотел замкнуть на себе финансовые потоки, которые идут от перевозок. Поэтому в Дебальцево произошло блокирование отгрузки угля. А уголь — это основная статья доходов обеих псевдореспублик. И уголь этот в основном идет на территорию Украины, а не России.

Показательным моментом было также то, что донецкая сторона не позволила восстановить участок железной дороги, разрушенный во время боевых действий. ЛНР начала ремонтировать, а ДНР заблокировала.

В начале января 2016 года война между "республиками" перешла из фазы холодной в горячую. В войну спецслужб. В районе Горловки армия ДНР заблокировала спецназ "Троя". Фактически, речь шла о военном мятеже, который хотели организовать силы спецслужб ЛНР против Захарченко. Только вмешательство россиян не допустило полномасштабные боевые действия между двумя "республиками".

Информация о смене руководства самопровозглашенных "республик", которую озвучивают украинские и российские "эксперты", не имеет оснований, потому что Плотницкий и Захарченко являются легитимными с точки зрения россиян руководителями. Фактически они являются субъектами международных переговоров о дальнейшей судьбе Донбасса. Никто их менять на Арбузова и Азарова, как об этом говорят, не будет. Не будут менять "героев" вчерашнего дня на политических банкротов. Этого не поймут полевые командиры и рядовые боевики. И снятие невозможно, только физическая ликвидация.

Кстати, если произойдет ликвидация, то это представят как противостояние между двумя главарями. Захарченко и Плотницкий полностью управляемы Россией. Последние встречи россиян с госсекретарем США Джоном Керри и его помощницей Викторией Нуланд свидетельствуют о том, что Россия готова идти на уступки и будет давить именно на Захарченко и Плотницкого.