Тука о боевиках: раньше "идиотов" было выше крыши, а теперь местных все меньше

Бандформирования ДНР и ЛНР ощущают существенную нехватку желающих воевать на территории Донбасса.

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал журналистам на встрече с нардепами — членами межфракционного объединения "Еврооптимисты" в Северодонецке, сообщает УНИАН.

"На сегодня бандформирования ощущают существенную нехватку желающих воевать с территории так называемых ЛНР и ДНР. Если раньше было "идиотов" выше крыши, то теперь ситуация диаметрально противоположная", — отметил он.

По словам Туки, для замещения используются регулярные войска российской армии или наемники.

"Местных все меньше и меньше. В связи с этим на той стороне стали прибегать к нетрадиционным методам. Недавно на одной из шахт на оккупированной территории появились товарищи с автоматами и просто объявили, что с завтрашнего дня шахта не работает. Таким образом, около двух тысяч человек оказались без работы, а их семьи – без средств для существования. И, вероятно, часть этих людей от безнадеги, поверив обещаниям о выплате каких-то там зарплат, пойдет служить в "армии" ЛНР. И такой случай уже не единичный", — добавил губернатор.

Напомним, ранее Тука рассказал, что без материальной поддержки России ДНР и ЛНР продержатся максимум полгода.