"Тишина" от боевиков: применили "Грады" и противотанковую управляемую ракету

В зоне проведения АТО боевики не прекращают обстрелы позиций украинских сил, пренебрегая всеми договоренностями относительно деэскалации конфликта на Донбассе. Кроме гранатометов и минометов ночью террористы применили реактивные системы залпового огня.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Так, с направления Старомихайловки по нашим опорным пунктам в Первомайском и Невельском противник вел огонь из БМ-21 "Град"",— говорится в сообщении.

Под минометный обстрел боевиков попали позиции сил АТО в Песках, Красногоровке, Широкино, Лебединском, а также неподалеку Чермалыка и Водяного.

Обстрелы украинских опорных пунктов из гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы в Опытном, Марьинке, Луганском, Новгородском, Зайцево, Троицком и Новоселовке. Кроме того, по украинским укреплениям в Опытном боевики применили противотанковую управляемую ракету.

На Луганском направлении опорные пункты сил АТО неподалеку Крымского и Золотого были обстреляны из минометов.

Всего за прошедшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Ранее в В Генштабе предупредили: на Донбассе Россия может применить боевую авиацию.