Адвокат Савченко обвинил россиян: затягивают вопрос с допуском украинских медиков

Адвокат арестованной в РФ летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что российская сторона всячески затягивает вопрос, связанный с допуском к ней комиссии украинских медиков.

Об этом защитник написал на своей странице в Facebook.

В то же время юрист уточнил, что они уже год назад приезжали обследовать ее в больницу СИЗО "Матросская тишина".

"Она до сих пор запрещает российским врачам брать у нее анализы и проводить с ней какие-либо медицинские манипуляции", — отметил Полозов.

Напомним, 3 марта в России судья Донецкого горсуда не предоставил Надежде Савченко последнее слово, перенеся заседания на 9 марта, после чего нардеп объявила "сухую" голодовку и отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.