Сближение Турции и Украины поможет возвращению Крыма — Джемилев

Турция взяла курс на экономическое и военное сближение с Украиной и это поможет деоккупации Крыма.

Такое мнение высказал народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, комментируя встречу президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана, пишет "Крым.Реалии".

"Сейчас взят курс на экономическое и военное сближение с Украиной. Это, конечно, в нашу пользу и, я думаю, в пользу деятельности по деоккупации Крыма тоже. Хотя Турция всегда исходит из своих национальных экономических интересов. Но сейчас это изменилось к лучшему, с нашей точки зрения", — сказал Джемилев.

Напомним, ранее российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что присоединение Крыма РФ — самое глупое, что могло быть.

фото: day.kiev.ua