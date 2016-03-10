Российский журналист: Путин получил "привет" от Савченко в виде жеста и не может ответить

Ситуация вокруг украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко непростая, но, так или иначе — свою судьбу решает она сама. Показав в суде средний палец, украинка фактически передала "привет" президенту РФ Владимиру Путину.

Такое мнение высказал российский журналист Матвей Ганапольски, пишет ТСН.

По его словам, исходя из нынешних обстоятельств, история вокруг Савченко имеет несколько аспектов.

"Аспект первый — внутриполитический российский. Как известно, во время последнего слова Савченко сделала довольно яркий жест —показала суду средний палец. Значение этого международного жеста немедленно стало символом. И тут же произошла невероятная вещь. По сути, она показала средний палец совсем не суду — поскольку суд не признает, как, собственно, не признает его никто, — а показала лично российскому президенту.

Российский президент, как известно, не любит подобные жесты в свой адрес — а он это прочитал именно в свой адрес, иначе и быть не может — поэтому предполагаю довольно жесткий приговор в отношении Савченко. Хотя количество предполагаемых лет в тюрьме для Савченко не имеет никакого значения, потому что, опять-таки, юрисдикцию российского суда она не признает.

Жест-символ взбудоражил международную общественность. Фотография разошлась по всем главным мировым изданиям, и можно сказать, что теперь внутри России непонятно, кто у кого в заложниках—то ли Савченко у Путина, то ли Путин у Савченко.

Путин не может ответить ей тем же, а условия ее пребывания и поведение в отношении нее, например, запрет врачей и адвокатов до объявления приговора, и так демонстрируют жесткость российской власти. Поэтому, как ни странно, но Путин оказался жертвой собственных привычек.

Получив "привет" от Савченко в виде знаменитого жеста, он практически ничем не может ответить. Ну, пожалуй, только одним — переговоры о ее возвращении либо вообще будут отменены и ей придется просидеть значительную часть срока по этому личному оскорблению Путина, либо будут проходить очень тяжело.

Второй аспект международный. Дело Савченко проявило неожиданную международную солидарность в деле неприятия и непризнания российского суда как такового. В заявлениях Госдепа, в заявлениях европейских структур сквозит только одна мысль —немедленно освободите Савченко. Возникает вопрос: как могут требовать освобождения, немедленного, без суда, без учета его приговора, те страны, для которых приговор суда — это священно? Все это свидетельствует только об одном – в очередной раз Россией перейдена какая-то грань, когда вообще то, что происходит вокруг Савченко, и суд этот, не воспринимается как часть какой-то логичной системы, а воспринимается чисто как фарс. Такое – впервые. И это для России довольно тревожный сигнал, потому что по этим заявлениям Запада понятно — Савченко ни в коем случае не воспринимается как преступник, а воспринимается исключительно как политический заключенный.

Следовательно, разговор о "санкциях Савченко" — это не совсем уж фантастичная вещь. А присутствие в санкционном списке президента Владимира Путина только поначалу может показаться диким и невероятным. На самом деле такое может быть. И, если такое произойдет, то, уж не помню, наверное, впервые в истории — чтобы президент какой-то страны стал невыездным.

И последний аспект — внутриполитический украинский. Совершенно неожиданно от разных политологов прозвучали странные заявления о том, что возвращение Савченко украинский политикум не так уж и ждет. Ну и действительно, если вдуматься, то возвращение такой харизматичной фигуры, в которую выросла Савченко, не сулит стандартному, привычному расположению сил на украинском политическом ландшафте ничего хорошего.

Ее возвращение тревожно для "Батькивщины". Юлии Владимировне придется употребить максимум усилий, дипломатии и присущей ей хитрости для того, чтобы Савченко оказалось второй, а не первой – иначе придут насмарку все тяжелейшие годы, когда Тимошенко старалась остаться во власти.

Блоку Петра Порошенко эта история тоже ничего хорошего не сулит, поскольку нарушается привычный расклад – появляется яркий лидер, который пусть и показывал непривычные жесты, но которые, однако, были оправданы ситуацией. Да и вообще вел себя гораздо решительней в схватке с российской властью, чем сам Порошенко.

Ситуация непростая. Много можно прогнозировать вокруг Савченко. Однако свою судьбу решает она. И ее отказ от сухой голодовки говорит о том, что мы все же встретим ее живой, хотя путь к этому будет нелегким. Что же касается ее возвращения на Родину и дальнейшей политической карьеры, то сейчас можно сказать только одно — кода-то эта карьера состоится", — подытожил журналист.

Напомним, после получения письма якобы от Петра Порошенко Надежда Савченко решила начать принимать воду и пищу, позже выяснилось, что документ поддельный. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.