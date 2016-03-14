В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В понедельник, 14 марта, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18:00 боевики 15 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 12 из атак произошли на Донецком направлении, две — на Мариупольском и одна — на Луганском.

"Боевики из минометов калибром 82 мм обстреляли опорные пункты вблизи Зайцево, вели там огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по позициям вблизи города Авдеевка наемники около 6 утра стреляли из минометов и АГС, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия атаковали укреплениям неподалеку Новотроицкого, Марьинки, Майорска и Песков.

"Неприцельный огонь по позициям сил АТО террористы вели из минометов рядом с Новотошковским и Зайцево, а из стрелкового оружия и гранатометов — вблизи Красногоровки и шахты Бутовка", — добавили в штабе.

По его данным, украинские воины на провокации злоумышленников не поддавались и не открывали ответный огонь.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України