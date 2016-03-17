Глава ВСУ недоволен решением о подаче дополнительных деклараций о доходах и контролем над судьями

Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк раскритиковал законопроект, который предусматривает создание общественной организации по контролю за судебной системой и вводит дополнительные декларации доходов судей и членов их семей.

Об этом Романюк заявил на 4-м международном судебно-правовом форуме "Судебная реформа: состояние и направление развития", пишет УНИАН.

"Недавно в парламенте зарегистрирован очередной законопроект, который предусматривает внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность суда. Его авторы — депутаты от четырех политических сил — предлагают концентрировать публичное внимание на фигуре судьи на его образе жизни. Судьи будут обязаны подавать две отдельные декларации — декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности. Предлагается, что такие декларации будут публично доступными, а судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, если декларации не будут поданы или поданы с опозданием", — сказал Романюк.

По его словам, этот законопроект предусматривает создание общественной организации — "Общественного совета добропорядочности" с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей в проведении квалификационного оценивания.

Романюк считает, что такой законопроект не стоит принимать: "Идея пусть бы осталась идеей, потому что эти нововведения имеют мизерную эффективность".

Он пояснил, что судьи уже давно подают декларации о доходах и имуществе, в том числе и в отношении членов своих семей.

Он добавил, что практической пользы от еще двух дополнительных деклараций нет. Также он считает, что не нужно создавать и общественную организацию при ВККСУ, поскольку в эту комиссию входят представители общественности, а работа комиссии является прозрачной и публичной.

"Поэтому нет необходимости законодательного закрепления отдельного общественного органа по сбору, проверке и анализу информации в отношении судей — это компетенция государственного органа ВККСУ, а общественность имеет неограниченное право обращаться в комиссию с информацией о судьях и кандидатах на должность судьи", — подытожил Романюк.

Напомним, 16 июля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменения в статью 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (относительно объема декларируемой информации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления).