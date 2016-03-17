Меркель и Олланд подтвердили: санкции против РФ не снимут до полного выполнения Минских соглашений

Собеседники обсудили вопросы выполнения Минских договоренностей и политическую ситуацию в Украине.
Санкции Евросоюза против России будут действовать до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.
Об этом заявили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что собеседники обсудили вопросы выполнения Минских договоренностей и политическую ситуацию в Украине.
"Лидеры Германии и Франции подтвердили, что санкции Европейского Союза против России будут сохранены до полного выполнения Москвой Минских договоренностей", — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в Брюсселе передал лидерам ЕС санкционный "список Савченко".