Меркель и Олланд подтвердили: санкции против РФ не снимут до полного выполнения Минских соглашений

Санкции Евросоюза против России будут действовать до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.

Об этом заявили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы выполнения Минских договоренностей и политическую ситуацию в Украине.

"Лидеры Германии и Франции подтвердили, что санкции Европейского Союза против России будут сохранены до полного выполнения Москвой Минских договоренностей", — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в Брюсселе передал лидерам ЕС санкционный "список Савченко".

Фото: Пресс-служба Президента Украины.