Тука о Донбассе: ни военные, ни добровольцы не готовы мириться с сепаратистами

Глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил, что на захваченной части Донбасса психологически ни военные, ни добровольцы не готовы к примирению с сепаратистами и сосуществованию с ними.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

В то же время чиновник уточнил, что пока нет ответа, как проводить десепаратизацию на востоке нашей страны.

"На оккупированных территориях есть целые районы, в которых до 75% населения мечтают о возвращении в состав Украины", — приводят его слова журналисты.

Напомним, ранее Георгий Тука выразил мнение, что на Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.

Видео: ТСН