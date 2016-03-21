В судилище над Савченко объявлен перерыв до завтрашнего утра

Донецкий горсуд Ростовской области РФ объявил перерыв до вторника, 22 марта, в вынесении приговора депутату Верховной Рады, летчице Надежде Савченко.

Об этом адвокат летчицы Николай Полозов сообщает в своем микроблоге в Twitter. По его словам, оглашение приговора продолжится в 10 утра по местному времени (9:00 по Киеву).

Судья объявил перерыв до завтра. Оглашение приговора продолжится в 10 утра. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 21 марта 2016 г.

Зачитывание решения суда продолжалось почти 8 часов с небольшими перерывами.

Напомним, ранее Полозов заявил, что суд еще не признавал Савченко виновной в совершении "преступлений", а распространенная российскими СМИ информация не соответствует действительности.

Сегодня в суде оглашали скопированное обвинительное заключение, после чего должна быть выслушана позиция защиты, исследованные доказательства и только потом — вопрос вины.

Также напомним, российское следствие обвиняет Савченко по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Украинка все обвинения отвергает, а защита их опровергла. На самом деле, после захвата в плен боевиками она была переправлена на территорию России. Мировые лидеры призвали руководство России отпустить Савченко. В Европе и мире сейчас обсуждается санкционный "список Савченко" в отношении российских чиновников, в том числе высших. На 21-22 марта во всем мире планируется проведение Global Day #FreeSavchenko.