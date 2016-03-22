Россия приговорила Савченко к 22 годам тюрьмы

Донецкий городской суд Ростовской области РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы.

Приговор объявил председательствующий судья Леонид Степаненко, пишет адвокат Николай Полозов в Twitter.

"Убийство — 18, покушение —10, пересечение границы — штраф. Итого: 22 года и штраф 30 тысяч рублей", — сообщил Полозов.

Убийство-18, покушение-10, пересечение границы-штраф. Итого: 22 года и штраф 30 тысяч рублей. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 22 березня 2016 р.

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