В ООН посчитали, сколько наемников-иностранцев воюет в ДНР и ЛНР

Круг лиц, которые относятся к иностранным вооруженным субъектам на Донбассе, широкий: от добровольцев до военнослужащих мужчин и женщин, которые получают вознаграждение, от независимых боевиков до профессиональных военных.

Об этом говорится в заявлении Рабочей группы ООН по вопросам использования наемников.

Отмечается, что сейчас группе экспертов известно по крайней мере о 176 иностранцах, чьи личности были установлены, которые являются членами вооруженных групп самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Среди них большое количество людей из Российской Федерации, а также — из Сербии, Беларуси, Франции и Италии. Среди боевиков были и женщины, однако в значительно меньшем количестве", — говорится в сообщении.

"Принимая во внимание, что в вооруженном конфликте участвует широкий спектр иностранных вооруженных субъектов, сообщение о том, что нарушения прав человека этими лицами не расследуется должным образом, или они не привлечены к ответственности, вызывают особое беспокойство", — заявили в ООН.

"На сегодняшний день иностранные боевики преследуются за различные преступления, включая терроризм, однако не в связи с нарушениями прав человека, которые имели место", — говорится в сообщении.

При этом эксперты не смогли установить принадлежность боевиков к частным военным компаниям, которые запрещены в Украине на законодательном уровне.

"Хотя мы получили много информации, которая указывает на несколько уровней участия в вооруженном конфликте в Украине иностранцев, нехватка непротиворечивой информации о вознаграждениях, которые выплачиваются боевикам, и об их мотивации, усложнило установления факта наемничества тех или иных боевиков", — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что рабочая группа ООН по вопросам об использовании наемников представит Совету ООН по правам человека доклад о своем визите в Украину в сентябре 2016 года.

Напомним, МИД Украины заявил, что Кремль продолжает игнорировать международное право, несмотря на осуждение ООН.