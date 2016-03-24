Коалиция должна быть сформирована исключительно конституционным способом — Сюмар

Фракция "Народный фронт" готова рассмотреть предложенную "Блоком Петра Порошенко" кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра и определится по этому вопросу на ближайшем заседании фракции, которое состоится 28 марта.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Виктория Сюмар в интервью журналистам.

"Мы рады, что сейчас наши партнеры из крупнейшей фракции "Блока Петра Порошенко", наконец-то откликнулись на наше предложение предложить своего кандидата в премьер-министры, поскольку именно БПП выступил инициатором того, что не может больше работать с правительством Арсения Яценюка", — сказала она.

По словам Сюмар, руководитель фракции БПП Юрий Луценко, выдвигая кандидатуру Владимира Гройсмана, заявил, что "они рассматривали вариант технократического правительства, но не увидели под него голосов", поэтому предложили вариант партийного правительства, которое от БПП смог бы возглавить действующий спикер парламента.

"Мы это предложение принимаем и хотим еще услышать программу деятельности правительства и увидеть текст коалиционного соглашения, что тоже принципиально важно. И будем уже на заседании фракции в понедельник (28 марта) обсуждать, как и кандидатуру премьера, так и основные позиции коалиционного соглашения и программы действий правительства", — отметила Сюмар.

Кроме того, зампредседателя фракции "Народный фронт" сообщила, что во время заседания председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко передал спикеру парламента заявления об отзыве подписей его фракции под коалиционным соглашением. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в коалиции "Европейская Украина" состоит менее 226 народных депутатов.

"Участники совещания сошлись на том, что есть большие сомнения относительно существования коалиции. Наша позиция такова, что нам необходимо на следующей неделе по максимуму провести переговоры со всеми фракциями для того, чтобы исключительно конституционным способом обеспечить формирование коалиции под новый Кабинет министров, по которому ведутся по состоянию на сейчас переговоры", — отметила народный депутат.

При этом Сюмар в очередной раз подчеркнула, что фракция "Народный фронт" принципиально не пойдет на какие-либо коалиционные союзы ни с теми фракциями, в составе которых есть депутаты, голосовавшие за "законы 16 января", ни с "Оппозиционным блоком", ни с "тушками".

Однако она также отметила: чтобы сделать парламент эффективным и дееспособным, важно привлечь в коалицию как можно больше фракций.

"Сейчас речь идет не только о фамилии, но и о конкретной программе. Важно, чтобы следующее правительство не стало правительством трех месяцев. Нам нужно на самом деле действенное правительство, а без коалиции в парламенте этого не будет", — резюмировала она.