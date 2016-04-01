В Горловке уничтожены 10 боевиков, ходят слухи об американских снайперах-морпехах

После месяца безуспешных попыток отбить у сил АТО промзону Авдеевки, добиться успеха в районе Зайцево и многочисленных потерьбоевики стали распускать слухи об участии в боевых действиях натовских снайперов.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Горловке, после потерь в "3-й омсбр" (30 марта "Горловская бригада" потеряла убитыми до 10 террористов), боевики стали распространять слухи о "прибытии на фронт американских снайперов из морской пехоты".

Любопытно, что в среде боевиков данные слухи не подвергаются сомнениям.

В тоже время в районе Авдеевки зафиксировано применение боевиками российских противопехотных мин ПОМ-2 "Отёк", которые устанавливаются средствами дистанционного минирования и запрещены международными конвенциями, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях в 3-й отдельной мотострелковой бригаде вспыхнул бунт. Военнослужащие 2-го батальона отказались занять передовые позиции и угрожали убить командира бригады генерал-майора Игоря Тимофеева за безжалостное отношение к подчиненным и бездарное командование.