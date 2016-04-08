Военный эксперт опроверг сообщения об атаке "десятков танков" боевиков на Авдеевку

В ночь на пятницу, 8 апреля, боевики привычно обстреляли из стрелкового оружия позиции сил АТО в промзоне Авдеевки Донецкой области и даже применили несколько танков, однако никакой "атаки десятков танков" не было.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец пишет на своей странице в Facebook.

"Откуда эта ересь про "десятки танков" и "кучи батальонов" наступающих на Авдеевку орков? Им там вообще не поместиться", — пишет военный эксперт.

"Ну стреляют, ну пару ДРГ по коллекторам лазит (наши кстати, их гранатами в люки глушат). Несколько танков гиббонских, хоронясь по посадкам, изредка постреливают по нашим передовым опорникам и НП из-за дороги на Горловку. Ну, так они и раньше там были", — рассказывает координатор "Информсопротивления".

"Миномёты — это да, регулярно пулемёты, АГС, СПГ. Это летает. Иногда 122-мм и 152-мм из Минерального и Яковлевки прилетает. Но откуда вы взяли "массированные атаки"? Орки пока только стягиваются туда", — объяснил ситуацию под Авдеевкой и у Ясиноватской развязки Константин Машовец.

Военный журналист и волонтер Родион Шовкошитный тоже поставил под сомнение сообщение о массированной атаке боевиков на Авдеевку.

Відкрив ФБ - концентрований піхворіз на Промці. Зателефонували на Промку - "все нормально". Відкриваю ФБ - жорстокий... Опубліковано Rodion Shovkoshytnyi 7 квітня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на штурм Авдеевки брошены кадровые военные РФ — спецназ и ДШБ. После нескольких часов артподготовки якобы пошла "первая волна", которой была поставлена задача захватить не только промзону, но и всю Авдеевку, установить контроль над коксохимом. В бой были брошены несколько БТГ, усиленных несколькими десятками танков. Позже стало известно, что силы АТО отразили атаку боевиков на Авдеевку.