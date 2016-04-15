Меткий выстрел у Попасной: силовики накрыли минометчиков ЛНР, 5 оккупантов уничтожены, 7 — ранены

Боевики ЛНР и российские военные, воющие на их стороне, несут потери, пытаясь атаковать позиции сил АТО в районе Попасной на Луганщине.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснила украинская разведка, при попытке захвата опорного пункта сил АТО, в результате ответного огня, при подрыве боекомплекта двух мобильных минометных расчетов в районе Молодежного Попаснянского района Луганской области погибли пять и получили ранения семь военнослужащих 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го армейского корпуса ВС РФ.

Напомним, вчера в районе Донецка силы АТО уничтожили четыре и ранили девять российских оккупантов.