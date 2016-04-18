Генерал СБУ объяснил, почему Путин подогревает напряженность на Донбассе

18 апреля 2016, 13:06

Донецк и Луганск на долгое время будут рваной раной на теле Украины, говорит Александр Скипальский

Александр Скипальский

Активизация боевиков и увеличение числа обстрелов в зоне АТО на Донбассе связаны с попыткой террористов и стоящей за ними России использовать временную неуправляемость в Украине и процесс смены власти в Кабмине и Верховной Раде.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"С чем связано увеличение количества обстрелов на Донбассе? Прежде всего — весна. Весной активизируется все и в природе, и в обществе. Выходить из защищенного блиндажа стало легче, и природа дает больше возможностей маскироваться и прятаться от тепловизоров и радиолокационных приборов. Так что влияет сезон и погода, хотя этот фактор и не является определяющим. Однако благодаря потеплению и благоприятным погодным условиям активность боевиков увеличивается", — говорит военный эксперт.

"Кроме того, такого рода активность на Донбассе связана с тем, что в Украине происходят перемены. Так, шел процесс смены правительства. А Россия и боевики просто использовали этот момент неуправляемости в стране. Каждая власть должна научиться воевать. Например, новое правительство первым вопросом должно было рассматривать не тему Олимпийских игр в Бразилии, а ситуацию на Донбассе, в частности, министр обороны должен был сделать доклад и в очередной раз привлечь внимание к происходящему на востоке страны. Уровень мышления наших руководителей, к сожалению, не является полководческим. Россия этот шанс использует, чтобы оказать давление на украинских военных и захватить новые высоты. Что-то удается, что-то — нет. Но, тем не менее, идет позиционная борьба, так сказать, смазываются шестерни, чтобы не заржавели", — объяснил генерал-лейтенант.

"Я не рассматриваю нынешнюю активизацию боевиков как подготовку к чему-то. Тем более, что в России сейчас сложная ситуация. Да и реальной необходимости в наступлении на Украину нет. Путин ждет, что работу по разрушению Украины мы выполним сами. Поэтому зачем ему использовать ресурсы и людей? Он наблюдает, дергая за ниточки для отвлечения внимания от стратегических задач", — считает экс-заместитель главы СБУ.

Он подчеркнул, что Россия не может смириться с тем, что Украина суверенна и является международным субъектом: "Поэтому Путин не снизит уровень напряженности на Донбассе, ведь Донбасс — это тот ключ, который не дает Украине открыть замок для освобождения Крыма. Ведь как только успокоится ситуация на востоке Украины, Киев активизирует свои усилия по освобождению Крыма. Вот Россия и пытается закрепиться на полуострове, построить "энергомосты" и так далее. Так что Донецк и Луганск для нас на долгое время будут рваной раной на теле Украины, с которой мы должны будем мириться, при этом ежедневно и ежесекундно повышая свою обороноспособность".

"Можно ожидать, что и впредь количество обстрелов будет увеличиваться, и эти 104 обстрела, о которых нам сообщил штаб АТО, это еще не предел. Путин продолжает свою циничную политику. Он заявил в ходе "прямой линии", что готов поддержать идею Порошенко по усилению присутствия ОБСЕ на линии разграничения. Путин понимает, что приход ОБСЕ не обеспечит мир или освобождение территорий. Это просто несколько усилит контроль со стороны и России, и Украины над отдельными недисциплинированными подразделениями или военнослужащими, которые выходят за рамки управляемости", — подытожил Александр Скипальский.

Напомним, генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду", что Россия пытается заставить Киев действовать по минскому сценарию в редакции Москвы.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Боевики идут на рекорд: почему на Донбассе расширяют зону конфликта?"

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Донбасс боевики Путин СБУ Крым обстрел генерал Скипальский
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