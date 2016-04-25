Эксперт объяснил, почему Яценюк избавляется от "мин замедленного действия"

Отправленный в отставку премьер-министр Украины Арсений Яценюк не уйдет из большой политики, несмотря на свой низкий рейтинг.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Думаю, что на несколько месяцев Яценюк исчезнет с политической арены, а с осени сможет давать политические оценки своему преемнику", — рассказал политический эксперт.

Отвечая на вопрос, зачем Яценюку понадобилось требовать отмены постановления о признании работы Кабмина в 2015 году неудовлетворительной, Виктор Небоженко заметил: "Яценюк не собирается уходить из большой политики, и он понимает, что его преемнику придется гораздо более тяжелые вещи, чем то, что делал он. Поэтому ему очень важно не оставлять "мины замедленного действия" в своей политической биографии".

Также напомним, ранее эксперт объяснил, почему Порошенко попытается подмять под себя Раду и Кабмин.

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