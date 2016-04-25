Адвокат Савченко не верит заявлению Порошенко об "освобождении" летчицы

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, которую российский суд незаконно приговорил к 22 годам лишения свободы, со скептицизмом отнесся к словам президента Украины Петра Порошенко о том, что пленница вернется в Украину в течение нескольких недель.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Хочу, конечно, разделить с президентом Украины его оптимизм относительно "недель до освобождения" Савченко, но чуйка подсказывает мне другое", — отметил Фейгин.

"Будем считать, что мой скепсис по поводу скорой отправки в Украину Нади, станет побудительным мотивом для Кремля", — пишет адвокат.

По его словам, утром в понедельник он посетит Савченко, чтобы рассказать ей новости.

"Завтра утром побреду к тюрьме, расскажу Наде о новостях. Может обрадуется... ", — написал защитник.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что они с главой РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко.