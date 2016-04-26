Порошенко обвинил Россию: создала в Украине угрозу новой атомной катастрофы

Президент Петр Порошенко заявил, что агрессия Российской Федерации создала угрозу новой атомной катастрофы на территории Украины.

Об этом он сообщил во время мероприятий по случаю 30-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пишет РБК-Украина.

В то же время политик уточнил, что активные военные действия на Донбассе велись в нескольких сотнях километров от Запорожской АЭС.

"Российская агрессия, во-первых, подорвала доверие неядерных государств к режиму нераспространения этого оружия", — отметил Порошенко.

По его словам, РФ "готовила полномасштабную войну против Украины и, как минимум, планировала военные действия и беспорядок на большей части территории нашего государства, в том числе там, где расположено немало опасных объектов".

Напомним, ранее Петр Порошенко, а также ряд высокопоставленных чиновников нашей страны почтили память жертв Чернобыльской катастрофы. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.