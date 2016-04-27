Савченко выдали документы якобы для экстрадиции в Украину, заполняет с опаской — сестра

В России незаконно осужденной летчице и нардепу Надежде Савченко выдали якобы документы для экстрадиции в Украину, она их заполняет, но с опаской.

Об этом сообщила сестра политика Вера, посетившая ее в СИЗО-3 Новочеркасска Ростовской области, ссылаясь на слова начальника учреждения, пишет ТСН.

В то же время она уточнила, что состояние здоровья нашей соотечественницы нормальное.

"… уже может употреблять нормальную пищу. Только есть проблема с ногами — они отекают из-за нарушения функционирования почек", — отметила родственница Савченко.

По ее словам, народная избранница "сейчас заполняет документы: заявление, биографические данные и другие". "Надежда... опасается, что они могут быть использованы для этапирования", — добавили журналисты.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с главой Российской Федерации Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко.