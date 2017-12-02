Враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия, один боец травмирован

За прошедшие сутки, 1 декабря, ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска 26 раз нарушили перемирие, обстреливая позиции силовиков из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В результате чего один боец ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Луганское направление остается эпицентром вооруженного противостояния.

Более 3 часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров.

Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики нарушали перемирие возле Зайцево и Крымского.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших воинов в пригороде Марьинки.

Вблизи Авдеевки, Каменки, Березового, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе также отметили, что в более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалсоь, что бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли полностью под контроль поселок на Донетчине Верхнеторецкое.