Тука о запрете сериала "Сваты": "Там нет политики, это неправильно"

Запрещать к показу сериал "Сваты" из-за одного актера, поддержавшего аннексию Россией Крыма неправильно.

Такое мнение выскзаал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время ответов на вопросы в чате "Главреда".

"Считаю правильным запрещать выступать в Украине людям, отметившимися украинофобскими заявлениями. Если человек публично высказывает одобрение оккупации части территории моей державы, такому человеку тут делать нечего. Насчет запрета фильмов/сериалов – у меня нет четкого представления, как тут действовать. Если взять, например, "Сваты", то там никакой политики нет, по крайней мере, я ее там не видел. То, что один из исполнителей поддержал аннексию Крыма - это очень плохо, но, с другой стороны, как отделить художественное творение от персоналий я не знаю", - сказал политик.

По его словам, стоит разделять политическую позицию представителей культуры от их творческой деятельности.

"Если человек поддерживал Гитлера, но был прекрасным творцом? Давайте вспомним, как после победы в СССР фурор произвела демонстрация немецких трофейных фильмов. Я не специалист и отдам этот вопрос на откуп других людей. Но те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты. С тремя восклицательными знаками…", - отметил Тука.

Напомним, ранее Тука объяснил, почему Украина не могла удержать Крым и рассказал о пути выхода Путина с Донбасса.

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